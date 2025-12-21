Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor