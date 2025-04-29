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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda oyuncular ayak tenisi oynayarak ısındı. Sakat oyuncuların durumu ise dikkat çekiyor.

- Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların dörde bölünmüş alanda ayak tenisi oynamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı takımda Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Felix Udokhai ise bireysel çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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