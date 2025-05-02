Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Antrenmanlarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL