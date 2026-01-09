Haberler

Beşiktaş hazırlık maçını 2-1 kazandı

Beşiktaş hazırlık maçını 2-1 kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Antalya kampında Romanya temsilcisi FCSB ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanarak iyi bir performans sergiledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Beşiktaş, Antalya kampında Romanya temsilcisi FCSB ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, konakladığı tesisin sahasında hazırlık maçı oynadı. Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşan Beşiktaş ; Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Devrim ve Ahmet Sami ile başladı. Beşiktaş'ta eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul'a giden Tammy Abraham ve Rafa Silva kadroda yer almadı.

FCSB 67'nci dakikada Mamadou Thiam ile 1-0 öne geçti. 68'inci dakikada Ahmet Sami'nin golüyle skorda eşitliği sağlayan Beşiktaş, 75'inci dakikada Jota Silva'nın golüyle skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti