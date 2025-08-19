Beşiktaş, FC Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turundaki FC Lausanne ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içermekteydi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. - İSTANBUL

