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Beşiktaş, Fabio Miretti'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Fabio Miretti'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
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Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonlu geçici transferle kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Juventus ile anlaşma sağlandığı ve Miretti'ye başarılar dilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ, 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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