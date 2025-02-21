Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Joao Mario'nun pasında Semih'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke, uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çeldi.
60. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Semih'in ceza sahası içi sağ çaprazda rakip savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Halil Akbunar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 46), Melih Kabasakal (Taras Stepanenko dk. 73), Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 67), Prince Ampem (Umut Bozok dk. 67), Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku (Onur Bulut dk. 76), Alex Chamberlain (Amir Hadziahmetovic dk. 67), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva (Salih Uçan dk. 86), Joao Mario (Keny Arroyo dk. 76), Ciro Immobile ( Semih Kılıçsoy dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 1) (Eyüpspor), Rafa Silva (dk. 18), Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (dk. 60) (dk. 45+2) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Prince Ampem, Robin Yalçın (Eyüpspor), Arthur Masuaku (Beşiktaş) - İSTANBUL