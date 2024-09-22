Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

İyi bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Giovanni van Bronckhorst, "Zor bir maç oldu. İyi bir takıma karşı oynadık. Futbol oynamayı isteyen bir takıma karşı oyandık. Maça iyi başladık. İlk golü bulduk ama yapamadığımı şey ikinci golü bulamamaktı. Daha iyi yapmış olmamız gereken şeyler bu detaylar. Sonra penaltında bir gol yedik. 1-1'den sonra galip gelmek için tüm fırsatları zorladık ve ikinci golü bulduk. Bence net bir penaltıydı. Gol geç geldi. Rakip de golden sonra cevap vermeye çalıştı ama biz bir duvar ördük. 5'li savunmayla rakibi karşıladık. Galip geldiğimiz için mutluyum. İkinci golü bulmayı ilerleyen haftalarda daha iyi yapmalıyız. Şimdi Ajax maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

'AJAX İYİ BİR TAKIM'

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ajax maçından galibiyetle ayrılmak istediklerine vurgu yapan 49 yaşındaki teknik adam, "Ülkeme gideceğim için mutluyum. Türkiye'de, İstanbul'da geçirdiğim zamandan da çok zevk alıyorum ama insanın evine gitmesi özel bir durum. Hollanda takımlarıyla 2 kere oynayacağız. Ajax iyi bir takım. İçeride taraftarıyla güçlü bir takım. Onlar da yeni bir takım kuruyor. Hazırlanmak için 3 günümüz var. Puanlar almamız gerekiyor sonraki turlara katılmamız için. Galip gelmeye çalışacağız evimizden uzakta da olsak" dedi.

'DERBİLER ÖZEL MAÇLARDIR'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlediğini ifade eden Giovanni van Bronckhorst, "Her hocanın kendi hazırlık tarzı vardır. Derbiler de özel maçlardır. En çok izlenen maçlardır. Maçı tabii ki izledim. Her iki takıma karşı da takımı hazırlayacağım. Galatasaray'a karşı daha yeni oynadık. Fenerbahçe de çok maç oynadı. Onları da izledik. Maçları kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Fenerbahçe - Galatasaray maçında sonra da Ajax maçını izledim. Taktiksel anlamda takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Her iki hocanın da tarzını görüyoruz. Benim enerjim takımımı Ajax maçına hazırlamak" diye konuştu.

'KADRODA OLMAYAN OYUNCULARIN DA ÇOK FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR'

Oyuncuların form durumlarına göre kadro oluşturduklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bugün Muçi yoktu. Geçen hafta da Cher Ndou yoktu. 21 kişilik bir kadro oluşturuyoruz ve bir 11'le maça çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Oyuncunun durumuna göre, form durumuna göre kadro oluşturuyoruz. Bir bütüne göre kadro oluşturuyoruz. Tüm hafta bu süreci yakından takip ederek bu kararları alıyoruz. Hoca olarak yapmanız gereken şey takımı hazırlayıp kadroyu seçmektir. Herkesin her idmanda hazır olduğu görüntüsünü göstermesi lazım. Kararları da ben alıyorum. Kadroda olmayan oyuncuların da çok fazla çalışması gerekiyor. Ayrıca kadroda 14 yabancı bulundurabiliyoruz ama 12 yabancı karoya yazabiliyoruz" şeklinde konuştu.

KEREM YAVAŞ: BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST MAÇIYDI

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise puan kaybından dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Puan kaybına pozitif şekilde bakmak gerektiğini söyleyen Yavaş, "Maç öncesinde net bir şekilde sahada favori olan Beşiktaş'tı. Bu sene hedefinde iyi ilerleyen, iyi başlangıç yapan bir takım. Kaliteli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi ve iyi bir teknik adamla anlaştı. Bu kimya da iyi tuttu, iyi bir takım haline dönüştüler. Bizim için iyi bir test maçıydı. Biz de burada kendi oyunumuzdan ödün vermeden oynayacağımızı söylemiştik. 90 dakikaya bakınca böyle oynadığımızı söyleyebiliriz puan kaybından dolayı üzgünüz ama bu puan kaybına pozitif bakmak istiyoruz. Rakibimiz Beşiktaş'tı. Çok güçlü bir takım. Biz de puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu oyun önümüzdeki haftalar için referans olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.