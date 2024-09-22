Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 ile Geçti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Rashica ve Immobile penaltı vuruşu ile kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yerden ceza sahasına attığı pasta ön direkte Rafa Silva'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada topla birlikte sağ taraftan ilerleyen Rafa Silva'nın yaptığı ortada arka direkte Joao Mario'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
59. dakikada topla buluşan Mame Thiam, ceza sahası içi sol tarafında Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
79. dakikada Svensson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakika penaltı atışında topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati (Semih Kılıçsoy dk. 66), Joao Mario, Rafa Silva (Emirhan Topçu dk 90+4), Rashica (Onur Bulut dk. 90+10), Immobile (Onana dk. 90+4)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Umut Meraş dk. 72), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Tayfur Bingöl dk. 81), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 68), Midtsjö, Samuel Saiz (Shelvey dk. 68), Ahmed Kutucu (Ampem dk. 81), Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Vezo, Chatzigiovanis, Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Rashica (dk. 20), Immobile (dk. 90+3 pen.) (Beşiktaş), Emre Akbaba (dk. 64 pen.) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Masuaku (Beşiktaş), Robin Yalçın, Midtsjö, Mame Thiam, Halil Akbunar (Eyüpspor) - İSTANBUL