Beşiktaş'ta Italiano: Bitiricilikte Gelişmeliyiz

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, bitiricilik noktasında daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Bunu daha hızlı çözmemiz lazım. Bu skorlarla rakibi oyunda tutmuş oluyorsunuz. Bu da bizim için bir risk. Gol pozisyonuna giriyoruz ama rakibi oyunda tutuyorsunuz, rakip oyunda olduğu müddetçe başınıza her şey gelebilir. İlk yarıyı beğendim. İkinci yarıda daha iyi işler yapabilirdik. 1-0 çok tehlikeli bir skor. Bir korner, frikik olabilir ve o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. Daha dikkatli ve bitirici olmamız gerekir. Rakibi limitlendirerek, şans vermeden oynamamız gerekiyor. Daha çok pozisyona girmeli ve bunları gole dönüştürmeliyiz. Maça iyi hazırlandık ve oyuncularım bunu sahada gösterdiler. Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Dusan Vlahovic'le ilgili de konuşan Italiano, "Trossard gibi ona da yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Vlahovic uzun süredir sahalardan uzaktı. Bireysel çalışıyordu. Perşembe günü kulübede olacak. Bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Onları iyi yönetmeniz gerekir. Vlahovic bize büyük yardımda bulacak, buna inanıyorum. Takım olarak iyi bir baskı yapıyoruz. Aynı zamanda oyuncularım çok koşuyorlar, topu kazanmak için çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince daha iyi olacak. Nasıl bir oyun oynatmak istediğimi, organizasyonumu çok iyi bilen, ruhunu vererek bunu sahada gösteren bir oyuncu. 9 numaralarımdan gol atmalarını ve mesleklerini yerine getirmelerini istiyorum. Takım olarak böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyotta iyi işler çıkardık, buna devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Italiano, "Mükemmel bir stada sahibiz, taraftar bizim itici gücümüz. Perşembe günü gelin ve bize destek olun. İyi bir sonuç almamız lazım. Avrupa bizim için çok önemli bir hedef." dedi.

Italiano, geride kalan maçlarda taraftarların eleştirdiği Junior Olaitan ve Vaclav Cerny'nin iyi bir reaksiyon ortaya koyarak ne kadar kaliteli oyuncular olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: AA