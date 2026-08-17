Eyüpspor'da Pulat: 10 Kişi Kalmak Planımızı Bozdu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, 10 kişi kalmanın planlarını bozduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pulat, "10 kişi kalmamız hesabımızı bozdu. Beşiktaş'ın Midtjylland maçlarını izledim. 60. dakikadan sonra oyundan düştü. Son maçta bu düşüşler 50. dakikalara düştü. Oyunun düştüğü anlardan itibaren çabuk ataklarla oyunda denge kurmak istiyorduk. Hakemi eleştirmek, galibiyete gölge düşürmek istemiyorum ama 10 kişi kalmak planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ligin en hazır takımı görüntüsünde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Hem Avrupa'da hem de bugün itibarıyla ligde kazanarak ve güven tazeleyerek yollarına devam ediyorlar. Tabii bu stadyumda coşkulu bir taraftar önünde havayı yakalamış, ritmi bulmuş. Ligin en hazır takımı hüviyetinde bir ekibe karşı, yeni kurulan, geçen sene yazılan önemli hikayeden sadece beş oyuncusuyla lige başlamış, yeni transferleriyle ligde var olmaya ve iş çıkarmaya çalışan bir takımız. Top rakipteyken istediğimiz duruşu yaptık. Beşiktaş'ın ritmini kesmekte zorlandık. Bizim sahamızda topa sahip olmaya çalıştılar. İkinci devrede oyunda dengeyi kurduk. Ön alan baskısını çok iyi yapan Beşiktaş'a karşı zaman zaman baskıdan çıktık. Rakibin üstüne daha kararlı ve inançlı gitmemiz gerekiyordu."

Eyüpspor'un yeni kurulan bir takım olduğunu aktaran Pulat, "Birbirini yeni tanıyan bir ekibiz. Meblağı küçük ama hedeflerin yukarı doğru olduğu bir takım tasarlamaya çalışıyoruz. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gaziantep FK maçına en hazır halde çıkmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA