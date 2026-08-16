Beşiktaş Eyüpspor'u Ağırlıyor: Trossard İlk 11'de

SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hüseyin Aylak üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 1-0 kazanılan Hradec Kralove maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Oh'un yerlerine Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Kalede eldivenleri Nübel'e emanet eden Italiano, savunma dörtlüsünü; Taylan Bulut, Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Salih Özcan'ı sahaya süren Italiano; hücum hattının sağında Cerny, ortasında Olaitan ve Orkun, solunda ise Trassord'ı 11'de oynattı. İtalyan teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.

TROSSARD İLK KEZ İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard, ilk kez 11'de görev aldı. Dünya Kupası'nın ardından tatil yapan ve ilk kez Hradec Kralove maçının kadrosuna alınıp, ikinci yarıda da oyuna dahil olan Belçikalı kanat oyuncusu, Eyüpspor mücadelesine 11'de başladı. Tecrübeli kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de çıktı.

TRİBÜNLER DOLU

Yeni sezonda oynadığı 4 maçı da kazanan siyah-beyazlıları, Süper Lig'in ilk haftasında taraftarları da yalnız bırakmadı. Stadyumun tamamına yakınını dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek oldu. Öte yandan az sayıda Eyüpspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı