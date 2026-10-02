Haberler

Beşiktaş, Euroleague'in 3. haftasında Barcelona'ya 95-82 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Euroleague'in 3. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 40-52 geride tamamladığı maçta farkı kapatamadı.

BEŞİKTAŞ, Euroleague'in 3'üncü haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Michele Rossi, Anne Panther

BEŞİKTAŞ: Wilbekin 17, Nowell 10, Dotson 11, Morgan 8, Zizic 10, Metecan Birsen 6, Brown 6, Gabriel 6, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 2, Dejulius 2, Berk Uğurlu

BARCELONA: Gibson 15, Punter 16, Nkamhoua 11, Balcerowski 11, Robinson 9, Brizuela 8, Parra 7, Martin 7, Umude 6, Minaya 5, Nunez, Ubal

1'İNCİ PERİYOT: 11-25

İLK YARI: 40-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-70

Beşiktaş, ilk çeyrekte Dotson'ın sayılarıyla öne geçtiği karşılaşmada Barcelona'nın 13-0'lık serisine engel olamadı. İkinci periyodun başında farkı 3 sayıya indiren siyah-beyazlılar, Punter'ın etkili oyununa karşılık vermekte zorlanınca devreye 52-40 geride girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Barcelona, son periyoda 77-62 önde girerek mücadeleden 95-82 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcular Dusan Vlahovic ile Fabio Miretti de takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım

Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 2 genci öldüren sürücü için mahkeme Yargıtay'a direndi! 40 yıl hapis cezası yeniden verildi

Kaldırımdaki 2 genci öldürmüştü! Mahkeme yine 40 yıl verdi
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

Kredi kartlarına yeni düzenleme! Limit artırıldı
Hakem Mustafa Tosun'un ifadesi ortaya çıktı: Kendilerine biat etmeyen hakemleri sistemin dışına itiyorlar

Yardımcı hakem ifade verdi: Kurulan düzen deşifre oldu!
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü

Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti

Oscar ödüllü oyuncuya eski eşinden şok suçlama: Velayet savaşı başladı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya soruldu: Hakem atamaları değiştirildi mi?

Hakem atamalarıyla ilgili skandal iddiaya yanıt verdi
Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu

Fon krizinde yapılan savunmalar gülme krizine soktu