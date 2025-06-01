Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın
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Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, Rangers ile de görüşmeleri olumlu ilerliyor.

Gelecek sezon sol bek pozisyonuna bir transfer gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, bir süredir eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah-beyazlıları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol bek ile yapılan temaslarda anlaşma sağladığı, İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerin de şu ana kadar olumlu ilerlediği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rıdvan Yılmaz'ın da İskoç ekibine transferi için kolaylık sağlanması talep ettiği aktarıldı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Öte yandan İskoçya'nın köklü gazetesi The Herald'dan Blair Meikle, Rıdvan Yılmaz için "Bu yaz Yılmaz'ın takımdan ayrılması kimseyi şaşırtmaz, dolayısıyla Türkiye'ye dönüş söylentilerinin artık gerçeğe dönüşme zamanı gelmiş olabilir." şeklinde yorumda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Rangers ile 29 maça çıkan milli oyuncu, gol katkısında bulunamazken 2 kez golün pasını verdi. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olduğu son sezonda takımına büyük katkı sağlamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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