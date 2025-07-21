Beşiktaş, Eski Kaptanı Vedat Okyar'ı Unutmadı

Beşiktaş Kulübü, eski kaptanlarından Vedat Okyar'ın vefatının 16. yılı sebebiyle anma töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Vedat Okyar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, Okyar için okunan dualarla sona erdi.