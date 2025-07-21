Beşiktaş, Eski Kaptanı Vedat Okyar'ı Unutmadı
Beşiktaş Kulübü, eski kaptanı Vedat Okyar'ın vefatının 16. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törende kulüp yetkilileri, ailesi ve sevenleri bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü, eski kaptanlarından Vedat Okyar'ın vefatının 16. yılı sebebiyle anma töreni düzenledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Vedat Okyar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Tören, Okyar için okunan dualarla sona erdi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor