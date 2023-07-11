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Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu Ödüllerle Döndü

Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu Ödüllerle Döndü

Spor Haberleri

Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu, İzmir'de düzenlenen 6. Para Dans Türkiye Şampiyonası'ndan 12 altın madalya, 7 gümüş madalya ve 1 bronz madalya kazanarak döndü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sporcuları kutladı.

Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu, İzmir'de düzenlenen 6. Para Dans Türkiye Şampiyonası'ndan ödülle döndü. Engelsiz Sanat Topluluğu 20 ayrı kategoride; 12 altın madalya 7 gümüş madalya, 1 bronz madalya kazandı. Engelsiz Sanat Topluluğunu kutlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tüm sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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