Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Deportes Tolima'ya kiraladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Athletico Paranaense ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen Elan Ricardo'yu Kolombiya'nın Deportes Tolima takımına kiraladığını duyurdu. Ricardo, Beşiktaş formasıyla hiçbir resmi maçta oynamadı.

BEŞİKTAŞ, Athletico Paranaense'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Elan Ricardo'nun Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, yaz transfer döneminde sezon sonuna kadar Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı. Paranaense ile 2 maçta sadece 47 dakika sahada kalan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş, Ricardo'nun Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima'ya kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı formayla hiçbir resmi maçta forma giyen Ricardo ile ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

