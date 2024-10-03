Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt Maçında 3 Değişiklik Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynanan Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yaparak Eintracht Frankfurt karşısına çıktı. Ersin Destanoğlu bu sezon ilk kez maça başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Eintracht Frankfurt karşılaşmasına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle Alman temsilcisinin karşısına çıktı.

Hollandalı teknik adam, hastalığını atlatan Svensson'un yanı sıra Kayserispor deplasmanında sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'ya da 11'de şans verdi. Siyah-beyazlı takımda tecrübeli kaleci Mert Günok'un yerine ise Ersin Destanoğlu sahaya çıktı. Ersin böylelikle bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Van Bronckhorst, Joao Mario ile Emirhan Topçu'yu yedek kulübesine çekerken, hafif sakatlığı bulunan Mert Günok ise geniş kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Frankfurt maçına; Ersin Destanoğlu - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku - Gedson Fernandes, Ndour, Rashica, Rafa Silva, Muçi - Immobile 11'i ile çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Eintracht Frankfurt Ersin Destanoğlu Teknik Direktör Kayserispor Frankfurt Beşiktaş Futbol Finans Spor Van

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı

 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı

DEM Partililerin elini neden sıktı? Bahçeli'den dikkat çeken yanıt
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim? Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim? Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada? Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada? Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu, yedek mi? Mert Günok kaç maç yok (Beşiktaş Frankfurt)? Beşiktaş Frankfurt CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Twente Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Twente FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada? Rigas FS Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Rigas FS GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title