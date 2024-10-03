Beşiktaş, Eintracht Frankfurt Maçında 3 Değişiklik Yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Eintracht Frankfurt karşılaşmasına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle Alman temsilcisinin karşısına çıktı.

Hollandalı teknik adam, hastalığını atlatan Svensson'un yanı sıra Kayserispor deplasmanında sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'ya da 11'de şans verdi. Siyah-beyazlı takımda tecrübeli kaleci Mert Günok'un yerine ise Ersin Destanoğlu sahaya çıktı. Ersin böylelikle bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Van Bronckhorst, Joao Mario ile Emirhan Topçu'yu yedek kulübesine çekerken, hafif sakatlığı bulunan Mert Günok ise geniş kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Frankfurt maçına; Ersin Destanoğlu - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku - Gedson Fernandes, Ndour, Rashica, Rafa Silva, Muçi - Immobile 11'i ile çıktı. - İSTANBUL