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Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

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Beşiktaş, RAMS Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 23 yaşındaki file bekçisi sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı.

Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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