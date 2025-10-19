Haberler

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Gerçekleşti

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Gerçekleşti
Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçiminde adaylar oylarını kullandı. Seçim, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçiminde adaylar oylarını kullandı.

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilirken, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer oylarını kullandı.

Beşiktaş Kulübü eski başkanlarında Serdar Bilgili ve Ahmet Nur Çebi de oy kullanmak için salona geldi. - İSTANBUL

