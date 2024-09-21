Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı başladı.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. - İSTANBUL