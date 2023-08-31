Beşiktaş - Dinamo Kiev Maçı Hakem ve Kadroları Açıklandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Beşiktaş Park'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'la Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor