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Beşiktaş - Dinamo Kiev Maçı Hakem ve Kadroları Açıklandı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Beşiktaş Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'la Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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