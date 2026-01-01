Haberler

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in devre arası çalışmalarına Teknik Direktör Sergen Yalçın eşliğinde başladığı antrenmanla adım attı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in devre arası çalışmalarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL

