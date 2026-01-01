Beşiktaş, devre arası çalışmalarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in devre arası çalışmalarına Teknik Direktör Sergen Yalçın eşliğinde başladığı antrenmanla adım attı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor