Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu
Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile anlaşmaya vardı. Kaleci, İtalya'nın Roma ekibinden sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildi.
Beşiktaş, bugün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldı.
Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor