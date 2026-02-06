Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu

Beşiktaş, bugün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldı.

Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.