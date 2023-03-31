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Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı? Valencia'dan beklenen haber sonunda geldi

Spor Haberleri

29 golle Fenerbahçe'yi bu sezon zirve yolunda sırtlayan isimlerin başında gelen Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımda birlikte çalışmalara başlayan futbolcunun, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ağır bir sakatlık yaşayan Enner Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Ekvadorlu golcü takımla çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımla çalışmalara başlayan Ekvadorlu golcünün, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı? Valencia'dan beklenen haber sonunda geldi

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Enner Valencia, çılgın bir performansa imza attı. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Spor Haberler

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