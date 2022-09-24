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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber birden

Spor Haberleri

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber birden

Milli ara dönüşü Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Joshua King'den sonra Emre Mor'dan da kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle bugünkü idmanda yer alamadı.

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara dönüşü ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertlilerde 2 isimden gelen haber moralleri bozdu.

Sarı lacivertli ekipte öncelikle Norveç milli takımında olan Joshua King'in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda çıkarılması moralleri bozarken, bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi.

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Karagümrük'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor, hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor'un son durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber birden

Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Jorge Jesus'un tercihleri arasında olan Emre'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Emre Mor Beşiktaş Spor Haberler

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