Beşiktaş Derbi İçin Saracoğlu'nda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı