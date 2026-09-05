Beşiktaş Derbi İçin Saracoğlu'nda
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı