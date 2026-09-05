Haberler

Beşiktaş Derbi İçin Saracoğlu'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Silivri açıklarındaki kazada batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisi su altında görüntülendi

İşte Silivri açıklarında batan geminin deniz altındaki görüntüleri
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim