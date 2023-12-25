Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Semih Kılıçsoy ve Colley attı.
Stat: Mersin
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 81 Ghoulam), Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 68 Rayane), Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 68 Hodzic), Dele-Bashiru, Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov
Beşiktaş : Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53. Colley ( Beşiktaş ), Dk. 80 Hodzic ( Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 51 Rivas ( Hatayspor ), Dk. 57 Amartey ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
53. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasına atılan uzun topa hareketlenen Rashica'nın şutunda Kerim Alıcı'ya çarpan top kornere çıktı. Soldan köşe vuruşunu kullanan Hadziahmetovic'in ortasına kale önünde yükselen Colley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
80. dakikada Hatayspor, Hodzic'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Amartey'in ters vuruşunda siyah-beyazlıların kalesine yönelen topa dokunan Hodzic, fileleri havalandırdı: 1-2
90+5'te ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghoulam'un şutunda sola uzanan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.
Konuk ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.