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Beşiktaş, De Grolsch Veste Stadı'nda Twente ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, De Grolsch Veste Stadı'nda Twente ile Karşılaşıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hollanda'nın Twente takımıyla De Grolsch Veste Stadı'nda karşılaşacak. Maçın sonucu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi Twente'nin iç saha maçlarını oynadığı de Grolsch Veste Stadı, bu sezon ikinci kez Türk takımlarının mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Arke Stadı olarak bilinen ancak 2008'deki sponsorluk anlaşmasının ardından de Grolsch Veste adını alan stadyumda, siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki kaderi belli olacak.

Beşiktaş, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmanın sonucuna göre ya play-off turuna yükselecek ya da organizasyona veda edecek.

De Grolsch Veste Stadı, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente-Fenerbahçe maçına da ev sahipliği yaptı. Karşılaşma, atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

1998 yılında açıldı

Hollanda'nın Enschede kentinde yer alan de Grolsch Veste Stadı, 1998 yılında açıldı.

Twente Üniversitesi'nin yakınındaki İş ve Bilim Parkı'na inşa edilen stat, 30 bin 205 seyirci kapasitesine sahip.

Stadyumda ilk maç, 10 Mayıs 1998'de Twente ile PSV arasında oynandı. Twente, söz konusu lig müsabakasını 3-0 kazandı.

De Grolsch Veste Stadı'nda 2017 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finali oynandı. Hollanda, bu maçta Danimarka'yı 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kapasite arttırma çalışmaları sırasında 2 işçi hayatını kaybetti

De Grolsch Veste Stadı'nın 2011 yılındaki kapasite arttırma çalışmaları sırasında üzücü bir kaza yaşandı.

Çatının çökmesi nedeniyle 7 Temmuz'da 2 işçi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Kazadan yaklaşık bir yıl sonra hayatını kaybedenlerin anısına bir anıt açıldı.

Alınan galibiyetler Fenerbahçe'den

Türk temsilcileri, de Grolsch Veste Stadı'nda Twente ile 4 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un oynadığı bu maçların 1'ini Twente kazandı, 1'i ise beraberlikle sonuçlandı.

Diğer 2 müsabakada ise sarı-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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