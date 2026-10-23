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Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalıp bu sezon Avrupa'da ilk beraberliğini aldı

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Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalıp bu sezon Avrupa'da ilk beraberliğini aldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçta ilk kez beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 mücadelenin 7'sinden galip ayrılırken, 1 müsabakada beraberlik ve 1 maçta da mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Kartal bu sonuçla Avrupa'da bu sezon ilk beraberliğini yaşadı. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1'lik skorla geçerken, konuk olduğu TSG Hoffenheim'ı da 3-2 yendi. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Crystal Palace karşısında ise ilk beraberliğini aldı.

Bu maçlarda rakip ağları 17 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde de 6 gol gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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