Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Maçı İçin Alanya'da

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Beşiktaş taraftarı, kafileyi havalimanında çiçeklerle karşılayıp futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kafilede siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da yer aldı.