Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Ciro Immobile ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncunun sözleşmesini feshetti ve bu karşılığında Immobile, kazandığı maaşın bir bölümünü kulüpte bıraktı. Beşiktaş, sözleşme feshi için yıldız golcüye 3 milyon euro ödeyecek.
Süper Lig devi Beşiktaş, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ciro Immobile'le yollarını ayırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ciro Immobile'in sözleşmesi feshedildi. Oyuncu Beşiktaş'ta kazandığı maaşın bir bölümünü fesih karşılığında kulüpte bıraktı.
KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak. Siyah-beyazlılar sözleşme feshi için yıldız golcüye 3 milyon Euro ödeyecek. İtalyan yıldız bu gece İstanbul'dan ayrılacak.
23 GOLE KATKI SAĞLADI
Beşiktaş kariyerinde 41 maça çıkan Immobile, 19 gol, 4 asist kaydetti.