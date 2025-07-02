Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı
Haber Videosu

Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Ciro Immobile ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncunun sözleşmesini feshetti ve bu karşılığında Immobile, kazandığı maaşın bir bölümünü kulüpte bıraktı. Beşiktaş, sözleşme feshi için yıldız golcüye 3 milyon euro ödeyecek.

Süper Lig devi Beşiktaş, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ciro Immobile'le yollarını ayırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ciro Immobile'in sözleşmesi feshedildi. Oyuncu Beşiktaş'ta kazandığı maaşın bir bölümünü fesih karşılığında kulüpte bıraktı.

Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak. Siyah-beyazlılar sözleşme feshi için yıldız golcüye 3 milyon Euro ödeyecek. İtalyan yıldız bu gece İstanbul'dan ayrılacak.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş kariyerinde 41 maça çıkan Immobile, 19 gol, 4 asist kaydetti.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Mehmetçik sahada! Mahsur kalan 4 kişilik aileyi böyle kurtardılar
Pes dedirten duyarsızlık! Ciğerlerimizi yakan yangınlar işte böyle çıkıyor

Bu nasıl duyarsızlık! Ciğerlerimizi yakan yangınlar işte böyle çıkıyor
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Düzenleme komisyondan geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.