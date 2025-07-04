Beşiktaş, Ciro Immobile ile Sözleşmesini Feshetti

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Beşiktaş, 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Kulüp, oyuncuya 2 milyon 625 bin Euro tazminat ödeyecek.

BEŞİKTAŞ, 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmaya göre İtalyan oyuncuya 2 milyon 625 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir. Ciro Immobile'ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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