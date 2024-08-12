Beşiktaş, Cher Ndour transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş saati

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

20 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, bu akşam 20:55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

ÖNCE KONTROL, SONRA İMZA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Ndour, Beşiktaş için bugün Türkiye'ye gelecek. Siyah beyazlılar, anlaşmaya vardığı İtalyan oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki genç yıldız, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. 1.90'lık İtalyan futbolcu, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.