Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nın felsefesi öğretme ve öğrenme

Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, sporcuları Ecem Aknam, Duru Aksu ve Defne Başyolcu, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğu değerlendirdi.

Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, sporcuları Ecem Aknam, Duru Aksu ve Defne Başyolcu D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'ın sorularını yanıtladı. Eczacıbaşı ile sezon başında yaptıkları projenin önemine dikkat çeken başantrenör Emre Nur, "Sezonun başında bu işe başlarken Eczacıbaşı ve Beşiktaş takımları ortak bir projede buluştular. Neredeyse tamamı gençlerden oluşan bir takım kuruldu. Amacımız sezon içerisinde yarışmacı bir takımla onları hazırlayıp, ileride A Milli Takım seviyesine getirmek için bu projede birleştik. Başladığımız nokta ile bitirdiğimiz nokta arasında çok büyük bir fark var" diye konuştu.

"Genç oyuncular açısından çok büyük bir olay. Sezona başlarken soru işaretlerim vardı ama gerçekten ablalarımın ve Emre hocamın desteğiyle stresli zamanları çok kolay atlattım. Şampiyon olduğumuz için çok mutlu ve gururluyum. Beşiktaş'ta her zaman ablalarımla, abilerimle birbirimize çok yakındık. O yüzden antrenman bittiği zaman bir kahve içelim diyebiliyorduk. Sosyallik açısından gençlerin pek bir sıkıntısı yoktu. Sayı kaybettiğimizde moralim düşüyordu tabii ki ancak kenardan ve saha içinden gelen destekle morali bozulan oyuncu tekrar ayağa kaldırılıyordu."