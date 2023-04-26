Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nın felsefesi öğretme ve öğrenme
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Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, sporcuları Ecem Aknam, Duru Aksu ve Defne Başyolcu, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğu değerlendirdi.
Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, sporcuları Ecem Aknam, Duru Aksu ve Defne Başyolcu, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde elde ettikleri şampiyonluğu değerlendirdi.
Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı Başantrenörü Emre Nur, sporcuları Ecem Aknam, Duru Aksu ve Defne Başyolcu D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'ın sorularını yanıtladı. Eczacıbaşı ile sezon başında yaptıkları projenin önemine dikkat çeken başantrenör Emre Nur, "Sezonun başında bu işe başlarken Eczacıbaşı ve Beşiktaş takımları ortak bir projede buluştular. Neredeyse tamamı gençlerden oluşan bir takım kuruldu. Amacımız sezon içerisinde yarışmacı bir takımla onları hazırlayıp, ileride A Milli Takım seviyesine getirmek için bu projede birleştik. Başladığımız nokta ile bitirdiğimiz nokta arasında çok büyük bir fark var" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'IN SÜREKLİ OLMASI GEREKEN YER SULTANLAR LİGİ"Beşiktaş taraftarının sezon boyunca kendilerine verdiği desteğin önemine dikkat çeken Nur, kulübün sezon boyunca yanlarında olduğunu aktardı. Sezonun genel bir değerlendirmesini yapan Nur, "Büyük bir baskı olmasına rağmen, sezon boyunca taraftarı arkamıza almasını bildik. Tam tersi de olabilirdi ancak taraftarımız gerçekten bu işi biliyor. Nerede, ne zaman, nasıl destek vereceklerini çok iyi bilen bir tarafta kültürü oluşmuş. Bizim amacımız hiçbir zaman kazanmak veya kaybetmek olmadı. Biz hep adım adım gitmeye çalıştık. Her maçın farklı bir hikayesi vardı. Biz de doğru voleybolu oynamaya çalıştık ve her zaman son topa kadar mücadele ettik. Bu sezon yaşadığımız 4 mağlubiyette de çok şey öğrendik. Play-offlara gittiğimiz zaman ligin en sağlam takımlarıyla karşılaştık. Turnuvanın favorisi olmamamıza rağmen kendimize güveniyorduk. Galibiyetle başlayınca art arda 3 galibiyet almış olduk ve final etabına kadar üstüne koyarak devam ettik. Beşiktaş'ın sürekli olması gereken yer Sultanlar Ligi. Gelecek sezonla alakalı iki kulübün görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş yönetimi her zaman bize destek oldu. Çok kötü zamanlardan geçtiğimizde dahi her zaman yanımızda oldular. Başkanın bizimle Bolu'ya kadar gelmesi, bütün camianın aslında şampiyonluk için ne kadar kilitlendiğini gösteriyor. Yönetimden istediğimiz ne varsa fazlasıyla bize sundular. Biz de saha içerisinde onun karşılığını verdik" şeklinde konuştu.ECEM AKNAM: UZUN VE MÜCADELESİ ÇOK YÜKSEK BİR YOL OLDUTakım kaptanı Ecem Aknam ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş takımını Sultanlar Ligi'ne çıkarttığımız için çok mutluyum. Takıma geldiğim zaman kadronun gençlerden oluştuğunu biliyordum. Hedefim takımı Sultanlar Ligi'ne çıkartmaktı. Kızları tanıdıkça ve beraber oynadıkça daha çok inandım. Hepsi birbirinden yetenekli, çalışkan ve saygılı bir ekip. Uzun ve mücadelesi çok yüksek bir yol oldu. Çok çalışarak başardığımız için gerçekten çok mutluyum. Çok fazla antrenman yapıyorduk. Sabah-akşam 2 buçuk saat sahada oluyoruz. Ailemden eşimden çok takım arkadaşlarımı gördüm. İster istemez sosyal hayatımız da azalıyor. O yüzden maçlardan sonraki izin günlerimiz bizim için çok önemli. Gerçek şu ki bu işin anahtarı çok çalışmak. Biz de çok çalıştık ve kupa elimizde şu an. Takım olarak blok defansını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Blok defansı iyi olan takımlar kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Bizim de böyle bir avantajımız vardı. Play-offlara gittiğimiz zaman bu yüzden ben çok umutluydum ve bu iş olacak diyordum."DURU AKSU: İLK GÜNDEN BERİ BENİM İNANCIM SONSUZDUŞampiyonlukla ilgili sorulan soru üzerine takımın liberosu Duru Aksu şunları söyledi: "İnanılmaz genç bir kadromuz var ve takımın en büyük özelliği inanılmaz enerji dolu olması. Yaş farkı ne olursa olsun o enerjimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Sezon başında biraz geç toplandık ve adım adım devam edince her şey biraz zamanla olmaya başladı. İlk günden beri benim inancım sonsuzdu. İlk defa bu kadar büyük bir camiada oynuyorum. Seba'daki kuralımız, kendi evimizde hiç kaybetmemekti ve bunun en büyük destekçisi de taraftarlarımız oldu. Biz onlara, onlar da bize enerji veriyorlar."DEFNE BAŞYOLCU: ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUMPasör çaprazı Defne Başyolcu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Genç oyuncular açısından çok büyük bir olay. Sezona başlarken soru işaretlerim vardı ama gerçekten ablalarımın ve Emre hocamın desteğiyle stresli zamanları çok kolay atlattım. Şampiyon olduğumuz için çok mutlu ve gururluyum. Beşiktaş'ta her zaman ablalarımla, abilerimle birbirimize çok yakındık. O yüzden antrenman bittiği zaman bir kahve içelim diyebiliyorduk. Sosyallik açısından gençlerin pek bir sıkıntısı yoktu. Sayı kaybettiğimizde moralim düşüyordu tabii ki ancak kenardan ve saha içinden gelen destekle morali bozulan oyuncu tekrar ayağa kaldırılıyordu."