Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 4 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahasının sağından Morillo'nun yerden içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Orkun Kökçü ıskaladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda savunmada Emir Ortakaya çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada ceza sahasının sağında Augusto, Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın pozisyonu izleyen Sağlam, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

73. dakikada sağ taraftan Murillo'nun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatasında araya giren Mustafa Hekimoğlu'nun dokunduğu top Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın sağından içeri çevirdiği topu kale önünde Kartal Kayra Yılmaz filelerle buluşturdu. 4-0

85. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatasında ceza sahası içinde araya giren Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Agbadou, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan (Asllani dk. 79), Rashica (Kartal Kayra Yılmaz dk. 72), Orkun Kökçü (Cengiz Ünder dk. 62), Olaitan (Jota dk. 62), Hyeon-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 46)

Yedekler: Vasquez, Uduokhai, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Augusto (Mebude dk. 74), Buljubasic (Olawoyin dk. 67), Emrecan Bulut (Taylan Antalyalı dk. 82), Zeqiri, Pierrot (Halil Dervişoğlu dk. 67)

Yedekler: Efe Doğan, Mihaila, Ali Sowe, Laçi, Sagnan, Mithat Pala

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Murillo (dk. 27), Salih Uçan (dk. 38), Hyeon-Gyu Oh (dk. 42), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 81) (Beşiktaş), Papanikolaou (dk. 85) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Agbadou, Jota (Beşiktaş), Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Zeqiri (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı