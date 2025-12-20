Çaykur Rizespor: 1-0

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla iç sahada 4 maç sonra kazanmayı başardı. Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bilal Gölen üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf siyah-beyazlılar oldu. İlk bölümde topa daha çok sahip olan siyah-beyazlılar; Cerny ve Abraham ile girdiği gol fırsatlarından yararlanamadı. Konuk ekip ise Rak-Sakyi ile gole yaklaştı. Kullanılan kornerde Rak-Sakyi'nin penaltı noktası yakından yaptığı vuruşta Orkun topu çizgiden çıkarttı. Siyah-beyazlılar ilk yarının son anlarında Orkun ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında konuk ekip gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Rak-Sakyi'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Beşiktaş 64'üncü dakika öne geçti. Orkun'un pasıyla topu önüne alan Rashica, ceza alanına kadar girip, rakibinden sıyrıldı. Rashica'nın yerden yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın son anlarında Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. 90+2'nci dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Ersin topu son anda kornere tokatladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Tammy Abraham ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 40'ıncı dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde Samet ile çarpışan Tammy Abraham, yerden kalkamadı. Daha sonra oyuna devam eden Abraham, bir süre sonra kendini yeniden yere bıraktı ve değişiklik istediğini yedek kulübesine bildirdi. Abraham'ın yerine 45'inci dakikada genç futbolcu Devrim Şahin oyuna dahil oldu.