Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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