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Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalar içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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