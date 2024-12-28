Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL