Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL