Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yeniden antrenman yaparak başladı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer eşliğinde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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