Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL