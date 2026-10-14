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Beşiktaş, Bulgaristan'da oynanan Avrupa Ligi maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi

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Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, güvenlik nedeniyle Bulgaristan'da oynanan maçta İsrail'in Hapoel IBI takımına 100-82 yenildi. Siyah-beyazlı ekip bu sezon organizasyondaki 3. mağlubiyetini yaşarken Hapoel IBI, Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı.

Salon: Arena 8888 Sofia

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Hapoel IBI: Satoransky 5, Bryant 16, Coffey 15, Leday 15, Oturu 6, Blakeney 15, Wainright 6, Odiase 6, Micic 16, Caboclo

Beşiktaş : Dotson 5, Nowell 7, Brown 9, Omoruyi 12, Gabriel 10, Dejulius, Berk Uğurlu 4, Morgan 5, Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Zizic 17

1. Periyot: 22-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 75-55

Beş faulle çıkan oyuncular: 32.38 Nowell (Beşiktaş), 39.55 Micic (Hapoel IBI)

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail'in Hapoel IBI takımına 100-82 yenildi.

Karşılaşma, güvenlik sebebiyle Bulgaristan'da oynandı.

Siyah-beyazlı ekip, böylece bu sezon organizasyondaki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Hapoel IBI ise Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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