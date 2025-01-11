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Beşiktaş, Bodrum FK'yi 2-0 Geçti

Beşiktaş, Bodrum FK'yi 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapattı. Beşiktaş'ın gollerini Cher Ndour ve Ciro Immobile kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Musah Mohammed'in pasında topla buluşan Fredy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

25. dakikada savunma arkasında topla buluşan Gökdeniz'in ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

32. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde sağ taraftan çizgiye kadar inen Rafa Silva'nın ortasında kale önünde Ndour kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Zaynutdinov'un savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Onur Bulut'un ortasında Immobile topu ağlara gönderdi. 2-0

45+2. dakikada Fredy'nin sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Immobile'nin ters vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda çeldi. Pozisyonun devamında Seferi'nin vuruşunda Mert meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırdı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes (Al-Musrati dk. 25), Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade Chamberlain, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayraktar, Fredy, Ege Bilsel, Taulant Seferi

Yedekler: Gökhan Akkan, Zdravko Dimitrov, Samet Yalçın, George Puscas, Pedro Teixeira, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Celal Dumanlı, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Cher Ndour (dk. 32), Ciro Immobile (dk. 40) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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