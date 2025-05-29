Beşiktaş, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor