Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Tayfur Bingöl'ün golüne karşılık Faris Moumbagna 2 gol attı. Beşiktaş'ta Necip Uysal kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Pellegrino'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Moumbagna'nın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in üzerinden filelerle buluştu. 0-2
56. dakikada Jackson Muleka'nın sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.
64. dakikada Rebic'in pasında topla buluşan Tayfur'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-2
78. dakikada Muleka'nın sağ taraftan yakın direk dibine yaptığı ortasında Rebic'in dokunduğu top, kaleci Haikin'de kaldı.
87. dakikada Chamberlain'in ortasında penaltı noktası üzerinden Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Haikin, topu kontrol etti.
90+3. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal, Zugelj'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier (Onur Bulut dk. 46), Eric Bailly (Daniel Amartey dk. 27), Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov (Tayfur Bingöl dk. 53), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 74), Alex Chamberlain, Milot Rashica (Ante Rebic dk. 53), Jackson Muleka, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Semih Kılıçsoy
Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Sjovold dk. 85), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 71), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 62), Pellegrino (Gulliksen dk. 85), Moumbagna (Forsmo Kapskarmo dk. 85)
Yedekler: Brondbo, Lode, Amundsen, Bassi, Konradsen, Sorensen
Teknik Direktör: Kjetil Knutsen
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 64) (Beşiktaş) Faris Moumbagna (dk. 38 ve 49) (Bodo/Glimt)
Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ante Rebic, Tayfur Bingöl (Beşiktaş) Zugelj (Bodo/Glimt) - İSTANBUL