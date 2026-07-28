Beşiktaş, ABD'li Pivot Jillian Alleyne'i Transfer Etti
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu için ABD'li pivot Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Çin'de 14.9 sayı ve 10 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 31 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer alacak.
Kariyerine Gipuzkoa'da başlayan Jillian, Hapoel Rishon LeZion, Minnesota Lynx, Elitzur Ramla, Washington Mystics, Maccabi Ramat Gan, Panathinaikos, Tarsus Belediyesi ve son olarak Jiangsu Phoenix formalarını terletti.
Jillian, Çin ekibi Jiangsu Phoenix'te geçen sezon 25 maçta 14,9 sayı, 10 ribaunt, 3,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.