Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Avrupa Kupası'nda Polonya'ya Konuk Oluyor
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında yarın Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk olacak. Mücadele AJP Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takımın grubunda Enea Gorzow'un yanı sıra Fransız ekibi Charnay Basket ve Yunan temsilcisi Athinaikos Qualco yer alıyor.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor