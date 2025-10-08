Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Avrupa Kupası'nda Polonya'ya Konuk Oluyor

Haberler

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında yarın Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk olacak. Mücadele AJP Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takımın grubunda Enea Gorzow'un yanı sıra Fransız ekibi Charnay Basket ve Yunan temsilcisi Athinaikos Qualco yer alıyor.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
