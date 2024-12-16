Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti

Beşiktaş Başkanı Yücel, Mağlubiyetin Ardından Özür Diledi

Beşiktaş Başkanı Yücel, Mağlubiyetin Ardından Özür Diledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Başkanı Hüseyin Yücel, camiadan özür dileyerek, mücadelenin utanç verici olduğunu belirtti. Tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Başkanı Hüseyin Yücel, mağlubiyetten dolayı camiadan özür diledi.

Yücel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirsporlu oyuncu Maestro'nun kardeşinin vefat etmesi nedeniyle oyuncuya ve Adana Demirspor'a başsağlığı diledi.

"Yendikten sonra konuşmak çok kolay." diyen Yücel, şöyle devam etti:

"Bu tip utanç verici maçtan sonra özellikle ben, camiamızın karşısına geçmek istedim. Öncelikle kendi şahsım adına, tüm camiam adına, kulübüm adına ne derseniz deyin artık son derece üzgünüz. Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten, tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor."

"Sorumlularının hepsinin hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim"

Yücel, ocak ayında gereken her şeyin yapılacağını belirterek, taraftarın müsterih olmasını isteyerek, "Diğer taraftan bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bugünlerde bu halde olmasının sorumlularının hepsinin hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim. Kimse merak etmesin. Sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım, yine kaçmıyorum." dedi.

"En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş diyorum"

Yarın bir programa katılacağını kaydeden Yücel, şunları söyledi:

"İstediğiniz soruları sorun, istediğiniz hesabı sorun. Milyonda bir hesap vermem gerekiyorsa milyonda biri veririm. Yüzde 100 bunun sorumlusu ben isem yüzde 100'ünü veririm. Eğer bizler bu noktaya taşıdıysak bu takımı, hesabını vermeden öyle kolay kolay bir yere gitmek yok. Ben yine söylüyorum. Ben buradayım, hiçbir yere de kaçmadım, kaçmıyorum. 'En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş' diyorum. Tekrar tüm camiaya en derin özürlerimi iletiyorum. İnşallah kabul görür. Haklarını helal etsinler."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
img

Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var
img

Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
img

Husiler İsrail'e hipersonik füze ile saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Kazananı son dakika golü belirledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 17 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 17 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 17 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Trump Türkiye hakkında ne dedi? Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray Trabzonspor)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.