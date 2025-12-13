Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen hak mahrumiyeti ve siyah-beyazlıların para cezasının iptal olduğu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:

"Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın PFDK'nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş'ın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar' nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 700 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy çokluğuyla,

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar' nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir." - İSTANBUL